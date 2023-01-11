Путін розжалував Суровікіна: замість нього призначено Герасимова

Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило "РИА Новости" з посиланням на Міноборони.

Повідомляється, що заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією".

Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

Герасимов

Салюков

Кім