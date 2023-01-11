Шмигаль і посол США обговорили, як зміцнити енергосистему України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол США Бріджит Брінк на зустрічі обговорили способи зробити українську енергосистему стійкішою до російських ракетних ударів, повідомляє Європейська правда.

Про це Шмигаль повідомив у своїх соцмережах.

За його словами, йшлося про механізми, які допомогли б балансувати енергосистему в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури.

We spoke with @USAmbKyiv Bridget Brink about strengthening ????????'s energy sustainability. Together with our partners, we are developing mechanisms to help balance ????????'s energy system under russian shelling. Counting on the help of ????????. Greatful for your strong & unwavering support. pic.twitter.com/U0raBkywfo — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 11, 2023

"Розглянули пропозиції українських енергетиків, а також питання закупівлі необхідного обладнання. Розраховуємо на допомогу США у цьому напрямку. Вдячні за вагому й непохитну підтримку" , - зазначив прем’єр.

В кінці листопада повідомлялося, що США виділяють 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення української енергосистеми після російських ракетних ударів. В середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів

Наприкінці грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовилася з партнерами про сотні генераторів і трансформаторів.