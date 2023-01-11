Зеленський прокоментував заяви російських пропагандистів про Соледар

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 11 січня, наголосив, що захисники України на Донецькому напрямку тримаються, а російська пропаганда поширює заяви про нібито «здобутки» окупантів у районі Соледара, повідомляє Новое время.

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара — майже повністю зруйнованого окупантами міста — ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати — і вже подають — це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію" , — заявив він.

Зеленський додав, що Україна щодня робить усе для посилення оборони і її потенціал зростає. Він подякував партнерам за допомогу та зазначив, що західні танки — це «робота всієї нашої антивоєнної коаліції і новий рівень нашого потенціалу».

Після зустрічі з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою у Львові президент зазначив, що Україна разом із союзниками пройде шлях до відновлення своєї територіальної цілісності та миру, а російська агресія програє.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог намагається взяти під контроль Соледар і шляхи постачання українських підрозділів, але зазнає великих втрат.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств повідомило, що, незважаючи на всі зусилля, що супроводжувалися величезними втратами особового складу, ЗС РФ вдалося досягти на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху.

Спроби російських військ захопити Бахмут ведуть до їхнього виснаження, що може дати ЗСУ шанс для нового контрнаступу, вважає співрозмовник Bloomberg.