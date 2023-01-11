Генштаб: ЗСУ знищили ворожий Ка-52 та ще один безпілотник РФ

Українські захисники 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, також повідомляється про ліквідацію ще одного ворожого безпілотника, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Генштаб ЗСУ, джерела УП.

"Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється".

Джерела УП підтвердили, що гелікоптер був збитий у середу.

Що цьому передувало: