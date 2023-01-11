У Львові Зеленський і Дуда вшанували польських військових на Меморіалі орлят

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того — поховання українських військових, повідомляє Ділова столиця.

Фото президентів опублікувала канцелярія Дуди.

"На Личаківському кладовищі у Львові президенти Польщі та України віддали шану львівським орлятам. Вони також вшанували українців, загиблих у боях за Львів у 1918 році, та відвідали частину кладовища, де поховані українські військові, що загинули у війні з Росією" , — підписав держсекретар канцелярії Якуб Кумох.

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie prezydenci Polski i Ukrainy @AndrzejDuda @ZelenskyyUa oddali wspólnie hołd Orlętom Lwowskim. ???????????????????? pic.twitter.com/JQcxW1p5XD — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023

Нагадаємо, у цій частині Личаківського кладовища поховані поляки, що загинули у боях проти Західно-Української Народної Республіки у 1918-1919 роки.

Суперечки між Варшавою і Києвом пов’язані з бажанням Польщі повністю відновити монумент, знищений у радянські часи, із левами, які Україна з символічних мотивів не хотіла повертати. Останні роки леви знаходилися на своєму місці, але закриті дерев’яними конструкціями (які Варшава закликала прибрати). Крім того, польська сторона відновила пам’ятний напис, який не схвалювала Україна.

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.