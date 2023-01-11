Гендиректор МАГАТЕ знову їде до України та Росії: що відомо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір знову відвідати Україну та Росію, щоб провести переговори про зону ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

За словами Гроссі, в Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Після цього є надія потрапити до Москви. Завод український, але під російським контролем - це реальність. І я маю працювати з обома сторонами" , – зазначив він.

"Наш обов'язок – захистити завод. Створення постійної групи (спостерігачів МАГАТЕ) – це перший конкретний і відчутний результат нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку станції" , – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він сказав, що переговори між Україною та Росією щодо зони безпеки довкола ЗАЕС тривають.

"Ця домовленість не є неможливою, тому що ядерна аварія не в інтересах нікого, навіть росіян" , – вважає він.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.