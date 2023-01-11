Науседа розповiв, які зенітні установки Литва передасть Україні

У рамках військової допомоги українські військові отримають від Литви зенітні установки L70, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа із посиланням на LRT.

За словами голови держави, установки зі снарядами до них планується передати Україні найближчим часом разом.

Надання військової підтримки Україні буде продовжено за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків на міжнародні ініціативи та коштів на закупівлю озброєнь для України. На ці цілі у бюджеті Міністерства національної оборони країни уже передбачено 40 мільйонів євро.

"Рішучість литовського народу підтримати Україну безпрецедентна. 95% населення країни виступають за гуманітарну допомогу, 70% з них пожертвували гроші та товари для України. У 2022 році литовська держава надала Україні допомогу у розмірі €660 млн, у тому числі €240 млн у вигляді військової допомоги. Литва продовжуватиме цю допомогу до перемоги" , — наголосив Науседа.

Варто зауважити, що зенітна установка L70 була розроблена після Другої світової війни. Вона надійшла на озброєння Швеції у 1951 році. Її виробляли у шести різних країнах НАТО.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів ППО в межах військової допомоги, але без подробиць.

Крім того, уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.