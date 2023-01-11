У Бердянську окупанти готують нову авіабазу: знімок зі супутника

Російські окупанти планують облаштувати базу в аеропорту міста Бердянськ — там вже почали почали розміщувати гелікоптери, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать знімки супутника, на яких видно аеропорт міста Бердянськ, які опублікував OSINT-розслідувач Бенджаміна Піттет.

Зокрема, на фото можна розгледіти, що росіяни облаштовують його під базу. Можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.

Скоріше за все росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.