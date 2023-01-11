Кулеба обговорив з естонським колегою військові потреби України
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба у середу, 11 січня, обговорив із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу військові потреби українських сил, повідомляє Новое время.
"Провів розмову з Урмасом Рейнсалу. Обговорили військові потреби України, які можуть задовольнити Естонію. Чекаємо на хороші новини", — написав він у Twitter.
Кулеба також подякував Естонії за ініціативу механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру.
"Росія має заплатити", - зазначив український міністр.
Раніше повідомлялося, що Естонія планує у січні надати юридичний план арешту російських активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, для їхньої передачі Україні.