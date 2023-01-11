Верещук попередила про нову депортацію українців з Херсонщини до Росії

Російські окупанти готують черговий етап депортації українців, зокрема із захопленої території Херсонської області до Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарфону.

"Ми маємо розвідджерела, які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду, не буду навіть депортацією це називати, тому що примусове, насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що звичайно їх чекає покарання. Хотіла б звернутися до високопосадовців ворожої держави, щоб вони добре подумали перед тим, як це робити, бо відповідати будуть усі — від тих, хто приймав такі укази, до водія, який вивозив примусово українців на територію Росії" , — сказала Верещук.

Віцепрем'єр додала, що окупанти поспішають, оскільки розуміють, що деокупація українських територій відбудеться та не вірять у те, що зможуть утримати Херсонську область. За її словами, українців вивозять у різні регіони РФ, зокрема Сибір та Далекий Схід. Підтверджено розселення депортованих у 57 регіонах.

Водночас вона наголосила, що окупанти перекрили будь-які канали для евакуації українців на підконтрольну Україні територію. Люди намагаються виїхати через окупований Крим, Росію та інші країни, щоби потім потрапити до України.

Як повідомлялось, 10 січня мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що російські військові розпочали чергову хвилю репресій проти мирного населення.