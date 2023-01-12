Втрати Росії у війні зростають: мінус засіб ППО та 430 вояк

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 11 січня російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців та засіб протиповітряної оборони, українські бійці збили трьох ворожих безпілотників.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3094 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6 159 (+0) од.,

артилерійських систем – 2 082 (+4) од.,

РСЗВ – 437 (+0) од.,

засобів ППО – 218 (+1) од.,

літаків – 285 (+0) од.,

вертольотів – 276 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів/катерів – 17 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од.,

спеціальної техніки – 184 (+0).

Дані уточнюються.