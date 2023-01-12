ССО: Більше сотні солдатів РФ убито під Соледаром

Понад сто російських військових загинули у боях за Соледар, захисники України застосували для ліквідації ворога артилерію та тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Більше сотні росіян одразу вирушили до пекла в районі Соледара. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників.

Нагромадження противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. За ворогом була направлена артилерія, також на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У" , - заявили в ССО.

Внаслідок цих кількох ударів підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.

У ССО показали на відео один з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.