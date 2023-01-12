Всесвітній економічний форум назвав 10 глобальних ризиків
Згідно з прогнозом Всесвітнього економічного форуму, найближчими роками світ зіткнеться з ризиком кризи вартості життя, природних катастроф та «геоекономічної конфронтації», повідомляє Новое время.
Найсерйознішим глобальним ризиком протягом наступних двох років є криза вартості життя, пік якої прийде найближчим часом. Про це йдеться у Звіті про глобальні ризики 2023 року Всесвітнього економічного форуму.
Загалом Форум відзначив по 10 ризиків, які будуть актуальні у найближчі два роки та протягом наступних десяти років.
Більшість виділених ВЕФ ризиків пов'язані з екологією. Як один із найбільш швидко погіршуються глобальних ризиків на найближчі десять років розглядається втрата біорізноманіття та колапс екосистеми.
Щодо ризиків на найближчі роки, перше місце займає криза вартості життя, а друге — природні катастрофи.
Третім за рівнем загрози ризиком у короткостроковій перспективі Форум вважає геополітичний ризик, або "геоекономічну конфронтацію". Проте, за прогнозами авторів звіту, до кінця десятиліття геополітична напруженість у світі зменшуватиметься.
Серед нових загроз у рейтингу ризиків — поширена кіберзлочинність і масштабна вимушена міграція.