Сили оборони: РФ може повторити масовану атаку на Україну

Росія, ймовірно, готується найближчим часом повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва. Про це заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Українська правда.

"Імовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів саме така: десь 10-12-14 днів вони потребують, щоб переспорядитися після масованої атаки, яку вони виконують по території України.

Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе" , - відзначила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.

Гуменюк пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тому вони можуть застосовувати "мішані практики".

Крім того, вона вважає, що росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використовувати "хвилеподібну тактику", щоб виявляти позиції ППО і їх атакувати також.

Гуменюк відзначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів РФ.

Нагадаємо, Росія завдає ударів по енергетиці України з початку осені: перший удар був по ТЕЦ у Харкові 11 вересня, перший масований удар по всій Україні – 10 жовтня. Відтоді армія РФ із періодичністю в тиждень-два завдавала ракетних ударів чи атакувала об'єкти української енергетики дронами-камікадзе (баражуючими боєприпасами)