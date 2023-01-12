Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит та аварійні відключення

У четвер, 12 січня, зберігається значний дефіцит потужності, у дев’яти областях застосовувалися аварійні відключення. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що дефіцит погіршується у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей були доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Проте вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що дефіцит в енергосистемі є наслідком масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російськими окупантами тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС.