Генштаб прокоментував ситуація в Соледарі та заміну Суровікіна

У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що оцінювати, який відсоток міста Соледар у Донецькій області, за який йдуть кровопролитні бої, контролюють Сили оборони, а який – ворог, некоректно.

"Щодо Соледара: йдуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку - намагається контролювати ворог.

Бої йдуть, бої запеклі. Поки що так" , - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Також у Генштабі вважають, що часті кадрові зміни у керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні росіян.

"Ми відслідковуємо те, що періодично у керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.

Якби вони мали все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.