Генштаб прокоментував ситуація в Соледарі та заміну Суровікіна
У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що оцінювати, який відсоток міста Соледар у Донецькій області, за який йдуть кровопролитні бої, контролюють Сили оборони, а який – ворог, некоректно.
"Щодо Соледара: йдуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку - намагається контролювати ворог.
Бої йдуть, бої запеклі. Поки що так", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
Також у Генштабі вважають, що часті кадрові зміни у керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні росіян.
"Ми відслідковуємо те, що періодично у керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.
Якби вони мали все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.
Останні кадрові зміни свідчать, що є необхідність у їхніх лавах щодо поєднання управління та системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають", - наголосив Громов.