Армія РФ планує захопити Донбас і взятися за Запоріжжя

Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а після цього намагатимуться окупувати частину Запорізької області.

"Прогнозується, що найближчим часом противник намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької області, а надалі може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області" , - заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Генштаб також прогнозує, що окупанти і надалі завдаватимуть ракетно-авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи щодо реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування не менше 20 нових дивізій.

У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля включитися у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.