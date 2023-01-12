Українці назвали політика року-2022

Згідно з результатами соцопитування Центру Разумкова , більше половини українців назвали політиком 2022 року чинного главу держави Володимира Зеленського, на другому місці – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Соціологи вказують, що відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви назвали б політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського.

Зазначається, що після обрання на пост президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги в номінації "Політик року": у 2019-му його назвали у такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020-му - 15%, у 2021-му - 17%.

На другому місці за частотою називання – Валерій Залужний (10%).

По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% - Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

За даними опитування, політиком року-2022 Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% - у Центральному регіоні, 57% - на Заході та 55% - на Сході країни.

Найчастіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%).

Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% - серед тих, кому від 30 до 39 років, та від 54% до 56% у середніх та старших вікових групах.

Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, чинного президента політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською – 55%.

Чим вищий рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають Зеленського – від 54% серед тих, хто відповідає, що його сім'я "ледве зводить кінці з кінцями", до 63% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.