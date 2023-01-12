WP: Допомога США для України зіштовхнулася з першими випробуваннями в Конгресі

Ще минулого року майбутній спікер Палати представників Кевін МакКарті пообіцяв, що Україна не буде отримувати «не заповнені чеки» від Конгресу під контролем республіканців. З того часу друзі Києва в обох палатах американського парламенту насторожено спостерігали за спробами підірвати або взагалі зупинити потік грошей і зброї, необхідних, щоб дати відсіч Росії, пише Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Однією з очікуваних тактик стали заклики провести аудит мільярдів доларів, які адміністрація Джо Байдена витратила на економічну підтримку і озброєння для України після початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Цього тижня новоспечений сенатор почав випробовувати «аудиторські води». Офіс Джеймса Венса (республіканець, штат Огайо) почав розсилати свій лист республіканцям-конгресменам, що свідчить про перше випробування для політики щодо України в новому Конгресі, а зокрема в Палаті представників, яку тепер контролює Республіканська партія.

Лист Венса адресований не Байдену, а директору Офіса менеджменту і бюджету Шандалі Янг. В ньому республіканець вимагає від адміністрації «оприлюднити повний і вичерпний звіт про витрати уряду США на Україну» і її сусідів, які постраждали від війни. Також Венс наголосив, що хоче отримати цю інформацію «до того, як будуть проведені голосування щодо будь-яких асигнувань, пов’язаних з Україною».

«Це звучить так: без детального звіту жодних грошей не буде. Умовно такий підхід заходить далі, ніж попередні спроби» , - пише видання.

Видання зауважує, що новий Конгрес, а точніше республіканці в ньому, зіштовхнуться з випробуванням. Чи погодяться вони обумовити нову допомогу для України тим, що адміністрація Байдена вважає непрактичною спробою проводити аудит зони бойових дій? Як вчинить нова республіканська більшість в Палаті представників?

«Американський народ заслуговує знати, скільки вони витрачають на підтримку зусиль нашого уряду в Східній Європі. Я не збираються просто сидіти, склавши руки, і дозволити адміністрації Байдена тримати цю інформацію під замком» , - сказав Венс.

Washington Post пише, що заклики до більшої прозорості і звітності не здаються нерозумними. Хто не хоче знати, чи високотехнологічне американське озброєння використовують належним чином? І чому б не з’ясувати, чи економічна допомога насправді доходить до тих, кому вона повинна була допомогти?

Такі аргументи, а також факт, що реальне припинення допомоги не обговорюється, призвели до того, що республіканці, які загалом підтримують виділення більшої допомоги для України, стали на бік своїх опонентів минулого року, коли резолюція щодо аудиту провалилася під час партійного голосування в Комітеті закордонних справ Палати представників. Білий дім і демократи в Конгресі стверджують, що облік зброї і грошей ведеться.

«Але деякі прихильники України включно з республіканцями в Сенаті в приватних розмовах зауважують, що найгучніше до проведення аудиту закликають їхні колеги в Палаті представників, які тісно пов’язані з колишнім президентом Дональдом Трампом. І як і він, вони категорично проти відправки додаткової допомоги» , - пише видання.

Є й інші проблеми. Дипломатична телеграма за вересень, яку опублікувало видання Politico, вказала на проблеми, з якими доводиться мати справу при спробах відстежити гроші і матеріали в зоні бойових дій, де війська США не присутні. Крім того, Пентагону ніяк не вдається успішно провести облік своїх активів. П’ята невдача в цьому полі сталася в листопаді.

Більшість американців все ще підтримують Україну і передачу їй допомоги. Але серед прихильників Республіканської партії частка тих, хто займає таку позицію, дещо скоротилася. І це може пояснити, чому ті, хто виступає проти допомоги для Києва, наполягає саме на аудиті, а не на повному припиненні підтримки. Принаймні, поки що.

Опитування Chicago Council on Global Affairs виявило, що 55% республіканців підтримують відправку військової допомоги. Хоча в червні таку відповідь давали 68% республіканців, а в березні - 80%. Також минулого місяця половина виборців Республіканської партії підтримала забезпечення України економічною підтримкою. В березні приблизно дві третини виступали «за».