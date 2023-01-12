ОВА: Окупанти обстріляли Янтарне поблизу Херсона, загинув чоловік

Одна людина загинула та ще одна отримала поранення у результаті російських обстрілів селища Янтарне, що поблизу Херсона, 12 січня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік".

Голова ОВА додав, що ще одна мешканка отримала уламкові поранення. 47-річну жінку доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу.