Гайдай: У районі Білогорівки ЗСУ тримають оборону та змогли покращити позиції

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в районі Білогорівки українські військові продовжують тримати оборону і «трохи покращили» свої позиції, повідомляє Новое время.

"Там ідуть досить серйозні бойові дії. Наші Сили оборони тримають позиції, вони навіть трохи покращили їх і не дають можливості наступати російським окупаційним військам" , - сказав він під час брифінгу.

Гайдай додав, що територію Білогорівки росіяни зруйнували обстрілами, тож населеного пункту більше не існує. Він зазначив, що Білогорівку Росія обстрілює важкою артилерією, танками, авіабомбами та ракетами.

Глава ОВА нагадав, що саме у Білогорівці було проведено «одну з найганебніших операцій російських військ», коли окупанти втратили там близько 100 одиниць техніки та близько 500 солдатів.

10 травня в районі Білогорівки було знищено понтонні переправи, які окупанти збудували через річку Сіверський Донець.

За даними The New York Times на 16 травня, під Білогорівкою було вбито або поранено 485 росіян та знищено понад 80 одиниць техніки. Гайдай стверджував, що окупанти втратили близько ста одиниць техніки.