Зеленський збирав засідання Ставки: говорили про Бахмут і Соледар
Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили ситуацію в Бахмуті і Соледарі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Facebook.
"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі.
Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів".
Що цьому передувало:
- Ввечері 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть "не залишилося цілих стін".
- Пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що начебто вся територія міста взята під контроль бойовиків.
- Водночас ввечері 11 січня Генштаб України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.
- Зеленський у вечірньому відеозверненні також наголосив, що у місті тривають бої.