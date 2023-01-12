Зеленський збирав засідання Ставки: говорили про Бахмут і Соледар

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили ситуацію в Бахмуті і Соледарі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Facebook.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі.

Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів".

Що цьому передувало: