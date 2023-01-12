Спікер Сейму Латвії виступив у Раді українською мовою

У Верховній Раді в четвер, 12 січня, виступив речник Сейму Латвії Едвардс Смілтенс, повідомляє Новое время.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк написав у Telegram, що весь 20-хвилинний виступ Смілтенс виголосив українською мовою.

Він наголосив, що народ Латвії підтримує Україну, відзначив хоробрість українського народу і назвав російський режим терористичною організацією. За словами Смілтенса, за розрахунками ВВП Латвія зараз серед світових лідерів військової допомоги Україні. 23 лютого 2022 року в Україну прибув перший вантаж військової допомоги від союзників із Латвії – ПЗРК Stinger.

Речник також сказав, що Латвія підтримує створення трибуналу над російською агресією, а президент країни Егілс Левітс запропонував провести його в Ризі. Він пообіцяв, що Латвія продовжить політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, «незалежно від того, як довго це буде потрібно і скільки це буде коштувати».

"Я знаю, що поруч із прапорами країн Європи майорітиме прапор незалежної та процвітаючої України, який вже став глобальним символом свободи та сміливості" , — додав він.

Смілтенс закінчив виступ словами «Україна понад усе».

21 квітня Сейм Латвії визнав злочини Росії в Україні геноцидом українського народу. 11 серпня він також визнав РФ державою-спонсором тероризму.