Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою

Фінляндія передасть Україні частину своїх танків Leopard, якщо в Європі буде створено відповідну міжнародну ініціативу, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Yle, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе.

За його словами, якщо буде створено спільну європейську ініціативу щодо передачі Україні німецьких танків Leopard, то "потрібна також і участь Фінляндії".

При цьому Нійністе зазначив, що кількість танків для України, які є у розпорядженні у Фінляндії, не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і досі не є членом НАТО.

Нагадаємо, раніше кілька депутатів фінського парламенту закликали уряд розпочати постачання танків Leopard в Україну.

Також ми писали, що Польща погодилася відправити в Україну роту танків "Leopard", але в рамках міжнародної коаліції.