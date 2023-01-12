Рада затвердила статус для добровольців, які брали участь в обороні

Верховна Рада внесла зміни до законодавства, згідно з якими добровольці, які брали участь в обороні України, матимуть статус ветеранів війни, повідомляє Ділова столиця.

Рішення підтримали 310 народних депутатів.

Так, законопроект передбачає, що учасниками бойових бдій визнаються особи, які не вступили до лав ЗСУ, Національної гвардії, МВС чи інших законних військових формувань чи правоохоронних органів, але брали безпосередню участь в обороні України у зв'язку зі збройною агресією Росії.

Крім того, передбачається відзначення осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого за безпосередньої участі у захисті держави у період дії військового стану при здійсненні самооборони під час виконання завдань, пов'язаних із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму військового стану.