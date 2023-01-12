Ердоган проведе переговори з Зеленським та Путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 13 чи 14 січня проведе переговори з українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Новое время.

Про це повідомив головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч, повідомляє A Haber.

За словами омбудсмена, Туреччина хоче докласти зусиль для відкриття гуманітарного коридору, Ердоган підтримав його пропозицію.

"Почалася необхідна робота під керівництвом нашого президента" , - додав він.

Раніше Реджеп Тайїп Ердоган казав, що йдеться про спеціальний гуманітарний коридор для поранених внаслідок бойових дій.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зараз перебуває в Туреччині з робочим візитом. 11 січня він зустрічався з уповноваженою з прав людини країни-терориста РФ Тетяною Москальковою.

Востаннє президент Володимир Зеленський говорив із турецьким колегою 5 січня. Вони обговорювали окупацію української ЗАЕС, обмін полоненими між Україною і РФ, а також зернову угоду.