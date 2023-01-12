Подоляк назвав втрати російських окупантів у Соледарі

Втрати російських військ у боях за Соледар, де спостерігається найскладніша ситуація на фронті, перевищують 10 тисяч осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефiрi "24 каналу".

Він підкреслив, що поки що неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку.

"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують" , – каже Подоляк.

"Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледару", що це "вирішить питання війни та миру" і так "Україна впаде" , – пояснив Подоляк.

За його словами, це нонсенс, але для внутрішньої аудиторії в Росії говорять про це вже тиждень – що у них "ефективний поступ" на Бахмутському напрямку і тепер на Соледарському.

Подоляк запевняє, що б не брехали росіяни, це не так – окупанти не перехопили ініціативу на цих напрямах, і вони так само воюють, як і раніше – концентрують велику кількість військ на фронті.

Він наголосив, що Україна не робить несподіваних дій на цьому напрямі, Генштаб ЗСУ все опрацьовує.

"Росіяни сконцентрували там практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії, йдеться про спецназ та десантуру, але це "залишки"" , — уточнив Подоляк.

За його даними, там "тьма" зеків, яким байдуже куди йти і як воювати, і ще там є військові з ПВК "Вагнер".

"Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд з Бахмутом та Соледаром. Проте їм не вдається захопити хоча б щось на околицях Бахмуту, тому вони пішли на Соледар. Це ударне угруповання" , — зазначає Подоляк.

Він каже, що окупанти так воюють ще з радянських часів – вони сконцентрували на цьому напрямі все, що можуть із живої сили, артилерії та боєприпасів.

Але, на його думку, це не дасть жодного перелому у війні.

"Це тяжко. Ми втрачаємо своїх людей, але Росія вже не зможе переламати хід цієї війни" , – упевнений Подоляк.

Як повідомлялось, на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових та захопити Соледар. Важкі бої за місто тривають.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону заявив, що у Соледарі Донецької області залишається зараз 559 мирних жителів, у Бахмуті – менше 8 тисяч.