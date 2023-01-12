Рада схвалила запровадження електронного акцизу на алкоголь і сигарети

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти №8286/8287 щодо введення електроної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Документи підтримали 242 та 231 нардепи.

"Там багато що буде доопрацьовуватися до другого читання. Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри.

У тому числі у громадян буде можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції" , - додав Железняк.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що законопроєкти №8286 та №8287 дозволяють запровадити в Україні електронні марки акцизного податку у вигляді QR-коду швидкого реагування.

Так, застосування цього QR-коду підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації алкогольних та тютюнових товарів, тим самим дозволяючи ідентифікувати продукцію та відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі.