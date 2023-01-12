Міноборони збирається відкрити центри для реабілітації військових

Міністерство оборони України працює над відкриттям у всіх регіонах центрів для реабілітації військових, які повернулися з полону, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Вона розповіла, що зараз повернення українських полонених відбувається у два етапи: спершу перемовини і безпосередньо повернення, а потім — постізоляційний період.

Маляр запевняє, що постізоляційний період в Україні організовують відповідно до міжнародних вимог. Наразі Координаційний штаб Головного управління розвідки вже відкриває в усіх регіонах філії. Туди зможуть звертатися родичі військовополонених і військовослужбовці, які повернулися із полону.

Саме у таких центрах звільнені з полону військові зможуть отримати не лише медичну підтримку, але й іншу допомогу.

Маляр зазначає, що один із таких центрів 11 січня відкрили у Миколаєві. У цьому регоні вже відбуваються зустрічі із сім'ями нині полонених військових, а їхніх дітей вітають із днями народження, стверджує заступниця міністра оборони.

Вона резюмувала, що абсолютна більшість колишніх військовополонених після реабілітації повертається на службу.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів затвердив державний соціальний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.