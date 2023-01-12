Глава Міноборони Німеччини не виключає постачання танків Leopard Україні

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вперше не виключала можливості поставок німецьких танків Leopard 2 Україні для захисту від російської агресії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє RND.

"За часів, у які ми живемо, нам дають хорошу пораду — пристосовуватися до відповідної ситуації" , — сказала вона, коментуючи можливість поставок танків Україні.

Водночас вона підтвердила, що про такі поставки зараз не йдеться: «такого рішення не прийнято». Вона додала, що односторонніх дій з боку Німеччини не буде.

При цьому видання наголошує, що міністр більше не заперечувала можливості передачі таких танків. Ламбрехт наголосила, що правильний підхід — «нічого не виключати».﻿

10 січня, коментуючи постачання танків Leopard Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина вважає за необхідне координувати постачання зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

7 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна веде з партнерами переговори про постачання важких танків, зокрема Leopard. За його словами, обговорення "вже на фініші".