Резніков провів переговори з міністром оборони Франції: що обговорили

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорнем. У ході переговорів український міністр подякував за рішення надати ЗСУ танки AMX-10 RC, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення глави оборонного відомства України у Twitter.

"Мала плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорнем. Ціную Францію за постійну підтримку України та за рішення надати ЗСУ AMX-10 RC. Відзначив високу ефективність ЗРК Crotale та аплодую за можливість посилити захист українського неба" , - написав він.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби з російською агресією.

Після заяви Макрона 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден також оголосили про постачання в Україну бойових машин піхоти.