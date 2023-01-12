Генсек ООН під час виступу в Раді безпеки згадав про верховенство беззаконня Росії

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, а також беззаконня, яке провокує РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить прямий ефір засідання Ради безпеки ООН на телеканалі "Голос Америки".

Виступаючи сьогодні, 12 січня, під час відкритих дебатів міністерського рівня щодо верховенства права у відносинах між державами, Гутерреш зазначив, що саме верховенство права є основоположним принципом для ООН і місії миру.

"Воно захищає вразливих, запобігає дискримінації, насиллю та іншим зловживанням, починаючи з маленького селища і до глобального рівня, включаючи державні і приватні структури" , — підкреслив генсек ООН.

При цьому він назвав верховенство права інструментом боротьби з геноцидом, і навіть під час війни держави мають дотримуватися положень міжнародного права.

Проте, за його словами, деякі держави продовжують безкарно порушувати міжнародне право.

"Російське вторгнення в Україну призвело до гуманітарної катастрофи та порушення прав людини, травмувало покоління дітей та прискорило глобальну продовольчу й енергетичну кризи" , — зазначив генсек.

Гутерреш підкреслив, що будь-яка анексія території держави іншою державою через загрозу силою або за допомогою її є порушенням статуту ООН та міжнародного права.

"У всьому світі ООН мобілізована для боротьби з безкарністю та прагне притягнути винних до відповідальності за допомогою справедливого, незалежного судового розгляду" , — зауважив він.

І додав, що вважає особливою роль Міжнародного кримінального суду як центрального інституту міжнародної системи правосуддя.