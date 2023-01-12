Військові ЗСУ вирушать до Іспанії для тренувань на системах ППО Hawk

Група військових ЗСУ вирушить до Іспанії для навчання роботі із системами ППО Hawk, які Мадрид передасть Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє СNN із посиланням на заяву міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців увечері в четвер, 12 січня, на базі ВПС неподалік Мадрида, зокрема 20 осіб, які пройдуть навчання з Hawk.

Більшість військовослужбовців, які не мають військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Вона включатиме навчання надання медичної допомоги пораненим у бою та процедурі протидії саморобним вибуховим пристроям.

У повідомленні йдеться, що це друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання після того, як у листопаді та грудні пройшли тренування 64 військовослужбовці.﻿

Раніше Іспанія схвалила передачу Україні пакета військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, а також шість систем ППО Hawk.

2 грудня глава Міноборони України Олексій Резніков підтвердив, що перші Hawk від Іспанії вже прибули до України.