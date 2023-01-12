Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара

Президент Володимир Зеленський відзначив дві бригади, які утримують позиції у Соледарі Донецької області та завдають відчутних втрат росіянам, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці".

Зеленський наголосив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 січня детально розібрали, які рішення потрібні та які кроки мають бути зроблені командувачами на Донецькому напрямку вже найближчими днями.