Пентагон: Призначення Герасимова відображає системні проблеми у РФ
Призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генерального штабу РФ як головного командувача "СВО" показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулися російські військові з початку вторгнення в Україну, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє CNN.
"Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - заявив він.
Райдер додав, що Пентагон продовжуватиме стежити за подібними кадровими перестановками в Росії.
"Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку життів невинних людей, а не витрачала час на численні перестановки в керівництві, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього", - наголосив Райдер.
Нагадаємо, Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні.
Крім того, у жовтні Суровікіна було призначено новим командувачем окупантів в Україні.
Вже за місяць Суровікін вирішив вивести російські війська із Херсона.
США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.