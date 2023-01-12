Зеленський: Польща може стати рушійною силою для постачання зброї Україні

Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю TVP Info заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП, які залишилися з радянських часів.

"Ваша країна може бути рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну на міжнародній арені" , - зазначив Зеленський, коментуючи роль Польщі у підтримці нашої країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали, що Польща внесла до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ російського бізнесмена, який підозрюється в шпигунстві на користь РФ.