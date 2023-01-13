США докладають зусилля, щоб припинити діяльність «Вагнера» – Держеп

США працюють над тим, щоби нейтралізувати ПВК "Вагнер" в усіх країнах, де найманці ведуть активну діяльність, повідомляє Українська правда.

Джерело: видання AP, яке цитує заяву радника Державного департаменту США Дерека Чолле під час візиту до Сербії, де він зустрічався з президентом країни Александаром Вучичем

Пряма мова: "Ми бачили, що ПВК "Вагнер" намагається вербувати солдатів з Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що з цим не можна миритися. Я не знаю, чи є занепокоєння (в Сербії – ред.), ми говорили про наше занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де "Вагнер" веде активну діяльність, щоб покласти край їхній діяльності".

Деталі: Чолле зазначив, що "Вагнера" "діє жахливо у всьому світі, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці, чи то просто зараз в Україні".

Що цьому передувало: Раніше видання Politico повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала збір розвідувальної інформації про діяльність приватної військової компанії "Вагнер" за межами України, зокрема в африканських країнах, побоюючись використання її Росією для операцій впливу.

ВІДЕО ДНЯ