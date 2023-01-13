ISW: Росія, ймовірно, захопила Соледар

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута, повідомляє Українська правда.

Аналітики інституту вважають, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

Водночас у ISW зазначили, що ймовірне захоплення Соледара не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і воно навряд чи означає швидке оточення Бахмута.

Аналітики нагадали, що 12 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Соль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ у самому Соледарі.

"Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі" , – йдеться у звіті інституту.

ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара – населеного пункту площею близько 14,2 кв. км – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом та не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста в короткостроковій перспективі.

"Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість" , – повідомили в ISW.

Основні висновки ISW за 12 січня: