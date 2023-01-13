Погода в Україні на 13 січня: сухо та хмарно

Сьогодні, 13 січня, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні, 13 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у Карпатах невеликий мокрий сніг.

У більшості західних областей уранці туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях, на півдні Одеської області та в Криму вдень 2-7° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вдень від 2° морозу до 2° тепла. У Києві близько 0°.