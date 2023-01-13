Країни Заходу мають знизити ліміт цін на російську нафту
Країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії, а також знизити стелю цін на російську нафту, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Стеля цін на російську нафту має бути знижена ще більше, ніж раніше. Його перегляд має початися найближчим часом" , - зазначила прем'єр-міністр Естонії.
Каллас також закликала збільшити обсяги військової допомоги Україні. Вона назвала постачання озброєнь Києву шляхом до миру.
"Продовжую повторювати свій заклик до союзників та партнерів - подивіться на свої запаси і направте зброю на Україну. Це шлях до миру" , - наголосила політик.