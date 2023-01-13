Країни Заходу мають знизити ліміт цін на російську нафту

Країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії, а також знизити стелю цін на російську нафту, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Стеля цін на російську нафту має бути знижена ще більше, ніж раніше. Його перегляд має початися найближчим часом" , - зазначила прем'єр-міністр Естонії.

Каллас також закликала збільшити обсяги військової допомоги Україні. Вона назвала постачання озброєнь Києву шляхом до миру.