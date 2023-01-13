"Укрзалізниця" призначає новий поїзд Львів - Херсон

"Укрзалізниця" призначає з 20 січня поїзд №110/109 Львів — Херсон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

Поїзд вирушатиме зі Львова з 20 січня за парними числами о 16:12 та прибуватиме до Херсона о 13:27 наступного дня. З Херсона вирушатиме з 21 січня за непарними числами о 14:27 та прибуватиме до Львова о 10:18.

Також змінюється графік поїзда №102/101 Київ — Херсон. З 19 січня він вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 та прибуватиме до Києва о 20:22.