У Чехії проходять президентські вибори

У Чехії 13 та 14 січня відбувається голосування на президентських виборах, повідомляє Європейська правда.

Голосування проходитиме сьогодні у Чехії з 14:00 до 22:00 та у суботу з 08:00 до 14:00. Після цього члени виборчих комісій почнуть підрахунок голосів на кожній із приблизно 15 000 виборчих дільниць.

У той час, як у Чехії голосування тільки починається, на американському континенті воно завершується. Через різницю в часі виборчі дільниці при посольствах там відкрилися ще в четвер. Результати мають бути відомі до вечора суботи.

Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів у першому турі, він виходить у другий тур разом із наступним за рейтингом кандидатом. Це голосування відбудеться за два тижні.

Прямі вибори президента відбуваються в Чехії вже втретє.

На виборах громадяни вирішать, хто зможе замінити Мілоша Земана на посаді глави держави.