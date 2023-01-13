Suzuki представила позашляховик Jimny

На виставці Auto Expo у Делі (Індія) презентували довгоочікуваний п'ятидверний варіант позашляховика Suzuki Jimny, повідомляє Автоцентр.

Автомобіль залишився впізнаваним, але приріс у розмірах і отримав ще одну пару дверей. Його колісна база досягає 2590 мм, що на 340 мм більше, ніж у базового варіанта. Загальна довжина складає 3985 мм. Ширина та висота дорівнюють 1645 і 1720 мм відповідно. На ґратах радіатора з'явилися хромовані елементи. Їздить позашляховик на 15-дюймових колісних легкосплавних дисках.

Звичайно такий суттєвий приріст у розмірах відбився на салоні. Він став набагато просторішим. Але при цьому залишився чотиримісним. Також збільшився обсяг багажного відсіку. Тепер він варіюється від 208 до 332 літрів.

У оснащення кабіни включили 7-дюймову панель приладів і мультимедійну систему з 9-дюймовим сенсорним екраном, яка підтримує бездротові Android Auto і Apple Carplay. Також є круїз-контроль, автоматичний клімат-контроль та аудіосистема Arkamys. За безпеку пасажирів відповідають шість подушок безпеки.

Під капотом нового Suzuki Jimny встановлений 1,5-літровий безнаддувний бензиновий двигун потужністю 103 л. і 134 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою «механікою» або 4-ступінчастим «автоматом». Привід – повний.

Виробництво позашляховика налагодять на заводі у Гуруграмі. На ринку Індії він з'явиться у травні поточного року, а до Європи та інших ринків дістанеться наприкінці 2023-го. Вартість оголосять ближче до старту продажу.