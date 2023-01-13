У Києві знову запускають швидкісний трамвай

У Києві з 13 січня знову курсуватиме швидкісний трамвай. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Ділова столиця.

"З п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1 "Вулиця Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "Вулиця Старовокзальна - вулиця Сім'ї Сосніних" , - розповів він.

На маршрут №1 виведуть 10 одиниць рухомого складу. На маршрут №3 – 4.

Орієнтовні інтервали руху – 8 та 15 хвилин відповідно.

Автобусні маршрути №1Т та №3Т, які працювали, доки не ходили трамваї, скасовуються.