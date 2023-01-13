Volkswagen знімає з виробництва найменший GTi

Volkswagen знімає із виробництва Up! GTi. Як повідомив представник нідерландського підрозділу німецької марки, випуск мініатюрного спортивного хетчбека завершиться після виконання вже зібраних замовлень. Звичайний Volkswagen Up! та його електрична версія, випущена рік тому як дешевша альтернатива ID.3, залишаться у продажу, повідомляє Автоцентр.

Volkswagen Up! GTi був задуманий як духовний наступник оригінального Golf GTi. На ринку його прямими конкурентами є Renault Twingo GT та Abarth 595.

Мініатюрний хот-хетч укомплектований 1,0-літровим трициліндровим турбомотором, що видає 115 к.с. і 200 Нм крутного моменту. З таким двигуном автомобіль спорядженою масою всього 1070 кг прискорюється з місця до 100 км/год за 8,8 секунди. Максимальна швидкість становить 196 км/год.

Прямого наступника у найменшої з GTi моделей не буде. Свого роду альтернативою мініатюрному хот-хетчу стане Cupra Urban Rebel, але серійна версія електричного сіті-кара вийде лише 2025 року. Що стосується «звичайного» Volkswagen Up!, то, за деякими даними, до кінця десятиліття його замінить невеликий електромобіль, ймовірно, ID.1 або ID.2.

Не виключено, що до 2025 року ми почуємо, що Volkswagen завершує виробництво Polo GTi. Як нещодавно заявив генеральний директор компанії Томас Шефер, екологічні норми Євро-7 можуть зробити суперміні надто дорогим.