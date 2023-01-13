Албанія оголосила про відкриття посольства в Україні

Міністр закордонних справ Албанії Олта Джачка наголосила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії, а також наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи, повідомляє Судово-юридична газета.

Албанія вирішила вперше за 30 років відкрити своє посольство в Україні. Дипломатичне представництво перебуватиме у Києві, повідомила міністр закордонних справ Албанії Олта Джачка у Twitter.

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн – у євроатлантичній сім'ї. З нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", – повідомила вона . .

Міністр наголосила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії, а також наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи.