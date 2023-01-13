Міноборони: ЗСУ у Соледарі намагаються утримати оборону
Ніч у Соледарі на Донеччині була важкою – українські захисники намагаються утримати оборону, тривають бої. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув чи не всі основні сили на донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу", - заявила Маляр.
Водночас заступник міністра наголосила, що захисники України "сміливо намагаються утримати оборону".
Маляр зазначила, що "це складний етап війни", але Україна безперечно переможе