Генштаб: Воїни ЗСУ за добу знищили близько 740 окупантів та літак

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України досягли 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3098 (+4) од.

бойових броньованих машин – 6 167 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 086 (+4) од.,

РСЗВ – 437 (+0) од.,

засобів ППО – 218 (+0) од.,

літаків – 286 (+1) од.,

вертольотів – 276 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од.,

крилатих ракет - 723 (+0) од.,

кораблів/катерів – 17 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од.,

спеціальної техніки – 184 (+0) од.

Дані уточнюються.