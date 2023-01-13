Генштаб: Воїни ЗСУ за добу знищили близько 740 окупантів та літак
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України досягли 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 3098 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 6 167 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 086 (+4) од.,
- РСЗВ – 437 (+0) од.,
- засобів ППО – 218 (+0) од.,
- літаків – 286 (+1) од.,
- вертольотів – 276 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од.,
- крилатих ракет - 723 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 17 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 184 (+0) од.
Дані уточнюються.