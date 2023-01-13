Guardian: Джонсон планує знову відвідати Україну

Найближчим часом колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує відвідати Україну, щоби зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише газета The Guardian з посиланням на анонімні джерела, повідомляє Українська правда.

За даними видання, Борис Джонсон повідомив друзів, що має намір відвідати Київ найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії.

Українські джерела підтвердили газеті, що Джонсон має намір відвідати Київ, але поки що не мають конкретної інформації про дати поїздки. Вони сказали, що Зеленський та колишній прем'єр Британії вважають один одного друзями.

За інформацією видання, плани Джонсона викликали занепокоєння серед високопосадовців, оскільки вони вважають, що така поїздка може підірвати авторитет чинного прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Один із союзників Сунака заявив, що "ситуація там (в Україні – ред.) залишається надзвичайно крихкою, тому він (Джонсон – ред.) має бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші з Зеленським".