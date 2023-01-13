Розвідка Британії: У РФ хочуть залучити в'язнів до роботи на оборонці

У Росії оборонна промисловість, ймовірно, вдасться до використання праці ув’язнених, намагаючись задовольнити потреби виробництва у воєнний час﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, у листопаді "Уралвагонзавод" — найбільший у РФ виробник танків — повідомляв, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань прийме на роботу 250 ув'язнених.

"У Росії існує давня традиція використання праці ув'язнених, але з 2017 року примусові роботи як окреме кримінальне покарання було запроваджене знову. Федеральна служба виконання покарань, що має один із найвищих показників позбавлення волі у світі, контролює імперію з понад 400 тис. ув'язнених і часто звинувачується в крайній жорстокості та корупції" , — кажуть у Міноборони.

Міністерство вважає ув'язнених "унікальним людським ресурсом", який Кремль може використовувати для підтримки війни в Україні, у той час як добровольці залишаються в дефіциті.

Британська розвідка прогнозує, що праця ув'язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічної зброї (такими як "Уралвагонзавод"), які майже напевно зазнають сильного тиску з боку Москви через потребу збільшити обсяги виробництва.